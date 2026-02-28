"Le di una bendición para que le fuera bien" Vecino de Viña se encontró con Pastor Rocha previo a su show

28 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Esta mañana en Con Gusto a Viña, Roberto Saa llegó hasta el barrio de Santa Inés en Viña del Mar, donde se está quedando Santiago Endara, más conocido como Pastor Rocha.

El humorista se presentó anoche en el Festival de Viña del Mar, donde la rompió y se llevó las dos gaviotas luego de hacer reír a la Quinta Vergara.

Vecino compartió con humorista antes de su show y le deseó suerte

El comediante decidió quedarse en una casa en un barrio tranquilo para estar junto a su equipo y familia, donde ensayó y también recibió el cariño de los vecinos.

Uno de ellos fue Alejandro quien se acercó para desearle buena suerte, "Antes de irse a la Quinta, a la salida yo lo saludé y todo y le di una bendición para que le fuera bien (...) muy buena persona, muy simpático Pastor Rocha", comentó el vecino.

Además, comentó que el comediante se preparó en la casa de atrás de la suya por lo que él escuchó el ensayo del artista preparándose para su gran debut en el Festival de Viña del Mar.



