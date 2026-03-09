"Desconectado de todo": Pangal Andrade ofrece excusas por atrasado mensaje de cumpleaños para Melina Noto

09 mar. 2026 - 18:25 hrs.

A través de sus redes sociales, Pangal Andrade compartió un tierno mensaje de cumpleaños para su pareja, Melina Noto.

El deportista extemo, por medio de una publicación de Instagram, subió un video compuesto por una serie de fotos de la pareja a través de los años, además de un romántico texto.

El mensaje de cumpleaños de Pangal para Melina

"Todo empezó con una mirada y muchas ganas de compartir la vida. Sin darnos cuenta empezamos a escribir nuestra propia historia. Entre aventuras, risas y desafios, fuimos creciendo juntos. A tu lado, entendí que el amor también es compañerismo. Contigo cada etapa de la vida ha sido más linda", escribió Pangal en el video dedicado a la madre de su hija, Alanna.

El cumpleaños de Melina fue el viernes 6 de marzo, pero el saludo Pangal llegó tres días después. La explicación que dio en el post fue que: "Justo me tocó estar en una aventura, sobreviviendo en medio de la naturaleza desconectado de todo. Pero pensaba en ustedes todo el tiempo. Ahora lo celebraremos los tres, porque ya no somos dos... somos familia".

En tanto, la comunicadora compartió un divertido video el día de su cumpleaños celebrando junto a una torta con el número 29 y dando gracias por el mejor regalo que pudo recibir, su hija Alanna.

