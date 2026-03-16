"La cumbia me está rescatando": Américo habla sobre su momento personal tras presentarse en Lollapalooza

16 mar. 2026 - 18:10 hrs.

Tras su presentación en Lollapalooza Chile, donde fue invitado al escenario por The La Planta, Américo ofreció declaraciones que reflejan el momento de introspeción personal que actualmente atraviesa.

Recordemos que el intérprete tuvo una polémica ruptura con su expareja, Yamila Reyna, quien lo denunció por cometer un presunto acto de violencia en su contra después del Festival Oro Verde, en la comuna de Empedrado, en febrero pasado.

Américo reflexiona sobre su actual situación personal

En conversación con ADN Chile, Américo reconoció que la música juega un papel clave en su proceso emocional: "Por primera vez, siento que la cumbia, de una u otra manera, me está rescatando. Me está salvando (...) definitivamente lo necesitaba y lo necesito", dijo.

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A esto, el artista agregó que prefiere dejar algunos asuntos personales "en los lugares donde tienen que quedar" y que también los trata "en los lugares donde tiene que tratarlos".

Destacó la importancia de mantenerse activo y concluyó que dedicarse a su trabajo y a la música lo ayuda muchísimo en esta etapa de su vida. "Así que nada, hoy día me ocupo... Me conecta con un poco de alegría", expresó.

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