Gala Caldirola sube nuevas fotos junto a Luis Jiménez y se llena de comentarios: "Que duren para siempre"

17 mar. 2026 - 18:05 hrs.

El romance de Gala Caldirola junto a Luis Jiménez parece estar tomando pasos firmes. Luego de un viaje juntos a la Patagonia, donde visitaron Torres del Paine, la influencer publicó unas nuevas postales con su pareja.

Un carrusel de tres fotos en Instagram los mostró muy juntitos a los dos. En la segunda imagen, se observa a la modelo española con la mirada perdida, a la par que el exdeportista posa sus labios sobre la mejilla de su nuevo amor.

Las reacciones a las nuevas fotos entre Gala Caldirola y Luis Jiménez

La última de las tres fotografías resalta el fuerte vínculo, la simpatía y espontaneidad que están creando ambos en torno a su relación.

Instagram: @galadrielcaldirola

En la imagen en cuestión, se les ve uno al lado del otro. Luis le sonríe a la cámara, pero Gala le sonríe y lo mira fijamente a él, como una muestra de su cariño.

Sus seguidores no pudieron evitar manifestarles buenos deseos a los dos, en esta nueva etapa que comienzan.

“Es que efectivamente, son uno para el otro, tal para cual”; “Ya, igual me gusta cómo se ven. Que se casen y duren para siempre”; “Gala, ojalá sea el último. Que sean felices por siempre”; "Se ven hermosos, me gusta lo bonito que brillan en conjunto", se lee en los comentarios.

"Amo a la Coté López, pero esta parejita me encanta, si se ven súper lindos", dijo una usuaria en relación a la exesposa del "Mago", quien, por cierto, le dio su visto bueno a la relación.

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