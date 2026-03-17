"Hay cosas peores": Marité Matus responde a Camilo Huerta y asegura tener pruebas en su contra

17 mar. 2026 - 17:40 hrs.

La disputa entre Marité Matus y Camilo Huerta sigue al rojo vivo. Luego que el preparador físico y Trini Neira, hija de Pamela Díaz, anunciaran acciones legales, la empresaria decidió contraatacar.

Y es que los dos involucrados negaron públicamente la versión de la exesposa de Arturo Vidal, quien aseguró que recibió "cuernos" por parte de Huerta, el que se habría involucrado con la joven de 24 años.

Los dichos de ambos no cayeron nada bien en Matus, quien se contactó con Michael Roldán para entregar su versión de todo y realizar una "advertencia" a quien fuese su pareja.

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La respuesta de Marité Matus

Durante su participación en La Hora de Jugar, Roldán aseguró haber mantenido una conversación por mensajes con Marité Matus, quien le respondió sobre qué le parece que Camilo Huerta desmienta las acusaciones.

"Él cree que porque borró todo no hay pruebas, está muy equivocado, y él sabe que yo no estoy mintiendo", indicó la también influencer en estos mensajes que el periodista leyó al aire.

En esa misma línea, Marité agregó que "hay cosas peores, pero me las voy a reservar para no continuar con todo este show".

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