"Quítenme este dolor": Coté López vuelve a caer en el hospital por molesta infección

20 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Desde el pasado fin de semana, Coté López ha estado contándoles a sus seguidores sobre los fuertes dolores abdominales que la atacan últimamente y que no se van pese a estar en tratamiento.

En los días recientes, la empresaria publicó reiteradamente imágenes suyas en el hospital, o palabras para expresar lo mal que se siente cuando sufre estos molestos episodios.

El lamento de Coté López por dolor abdominal

Coté López detalló que le diagnosticaron una infección por helicobacter pylori, condición que no solo le genera las punzadas en el estómago, sino que también vómitos. A pesar de estar bajo cuidados médicos, ahora sufre una recaída.

Instagram @cotelopezm

"Otra vez aquí, ya chata. Quítenme este dolor", escribió en una historia de Instagram, sobre una imagen donde se aprecia que se encuentra de nuevo en una camilla de hospital.

¿Qué es la helicobacter pylori?

Según MedLine Plus, la helicobacter pylori es una bacteria que causa una infección en el estómago y se transmite de persona a persona o por consumo de agua o alimentos contaminados. Cuando se adhiere al revestimiento del estómago, puede ocasionar úlceras e inflamación crónica.

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