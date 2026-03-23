"No odio a los niños": Todo sobre la polémica entre Chappell Roan y el futbolista Jorginho del Flamengo

23 mar. 2026 - 18:30 hrs.

Chappell Roan está envuelta en una nueva polémica, luego que el futbolista brasileño Jorginho Frello la acusara de hacerles pasar un mal rato a su esposa, Catherine Harding, y a su hijastra de 11 años.

La ganadora del Grammy estuvo en Brasil para su show en el Lollapalooza y su estadía fue en un hotel de São Paulo, donde también se hospedaban madre e hija.

¿Cuál es la polémica de Chappell Roan?

“Durante el desayuno, mi hija reconoció a la cantante y solo quería asegurarse de que realmente era ella. No dijo nada, no pidió nada”, relató el jugador del Flamengo en su Instagram.

Instagram @flamengoen

Agregó que un guardia de seguridad de Chappell se acercó a Catherine y a su hija en común con el actor británico Jude Law, para hablarles "de una manera extremadamente agresiva", según AP.

En poco tiempo, la denuncia se viralizó en redes sociales e incluso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aseguró que Roan nunca actuará en la playa de Copacabana mientras él siga en su cargo.

La intérprete de "Pink Pony Club" se defendió en su Instagram al indicar que el guardia que se acercó a madre e hija no era de su personal y que ella ni siquiera notó la presencia de ambas.

"Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones. No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños", señaló.

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