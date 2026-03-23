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'No odio a los niños': Todo sobre la polémica entre Chappell Roan y el futbolista Jorginho del Flamengo Instagram @chappellroan @jorginhofrello

"No odio a los niños": Todo sobre la polémica entre Chappell Roan y el futbolista Jorginho del Flamengo

  • Por Roselín Acosta

Chappell Roan está envuelta en una nueva polémica, luego que el futbolista brasileño Jorginho Frello la acusara de hacerles pasar un mal rato a su esposa, Catherine Harding, y a su hijastra de 11 años

La ganadora del Grammy estuvo en Brasil para su show en el Lollapalooza y su estadía fue en un hotel de São Paulo, donde también se hospedaban madre e hija.

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¿Cuál es la polémica de Chappell Roan?

Durante el desayuno, mi hija reconoció a la cantante y solo quería asegurarse de que realmente era ella. No dijo nada, no pidió nada”, relató el jugador del Flamengo en su Instagram.

Instagram @flamengoen

Agregó que un guardia de seguridad de Chappell se acercó a Catherine y a su hija en común con el actor británico Jude Law, para hablarles "de una manera extremadamente agresiva", según AP.

En poco tiempo, la denuncia se viralizó en redes sociales e incluso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aseguró que Roan nunca actuará en la playa de Copacabana mientras él siga en su cargo.

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La intérprete de "Pink Pony Club" se defendió en su Instagram al indicar que el guardia que se acercó a madre e hija no era de su personal y que ella ni siquiera notó la presencia de ambas. 

"Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones. No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños", señaló. 

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