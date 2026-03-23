"Me decía que me iba a matar": Fabricio Vasconcelos entrega su versión sobre violenta polémica

23 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Fabricio Vasconcelos entregó su versión sobre la violenta polémica que vivió el pasado sábado 21 de marzo en el condominio donde viven él y su familia, que terminó a los golpes con un visitante.

La denuncia, que inicialmente fue interpuesta por cada una de las partes ante los Carabineros del sector, ya escaló a la Fiscalía Local de Chacabuco de la Región Metropolitana. Los implicados están a la espera de una citación para declarar.

Cabe recordar la versión inicial de la periodista Cecilia Gutierrez, quien fue la primera en dar a conocer la tensa situación: “Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratar de pasar por al lado, apurando. Esto habría llevado como a un encontrón verbal, pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes”.

¿Cuál es la versión de Fabricio?

“Fui agredido físicamente de forma directa, inmediata e injustificada por el sujeto, quien inició golpes sin provocación adicional de mi parte", resaltó el bailarín brasileño en sus redes sociales.

Instagram @fabriciovascos

La mañana de este lunes 23, Las Últimas Noticias (LUN) reveló una entrevista donde el ex Mekano brinda más detalles. “Cambiamos un par de golpes, me defendí como pude. Me pegó, yo a él. Su novia salió del auto y también me comenzó a pegar. Insisto, todo a la vista de mi hija (de 15 años) ya desde la ventana dentro de mi casa”, narró.

“Me alejé, logré entrar mi camioneta; el portón estaba abierto y la metí completa dentro de la parcela, y en eso él sacó un palo de su maletero y me golpeó toda la camioneta mientras yo la metía. Me decía que me iba a matar, que iba a matar a mis perros", continuó.

Vasconcelos manifestó que está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para defender su postura. La pelea fue “estúpida, pero ahora él está inventando que me quiere demandar porque quiere dinero”, declaró.

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