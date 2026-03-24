Leonor Varela celebra cumpleaños de su pareja con romántica dedicatoria: "Me vuelve loca con sus besos"

24 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Leonor Varela y su pareja, Pablo Courard, emprendieron juntos una idílica escapada al Parque Nacional Torres del Paine para celebrar el inicio de una nueva vuelta al sol para él, quien recién cumplió 48 años de edad.

“Qué lindo venir al fin del mundo y celebrarte”, escribió la actriz nacional en su cuenta de Instagram, donde compartió varios registros de su viaje, acompañados con una romántica dedicatoria de cumpleaños.

El romántico mensaje de cumpleaños de Leonor Varela a su pareja

"Feliz cumpleaños a la persona que me abraza cuando más lo necesito, que me hace reír incluso cuando no quiero, que me banca en todas y que me vuelve loca de amor con sus besos", expresó Varela con notable emoción.

Instagram @la_leovarela

Con una mención directa al periodista, la artista agregó a su mensaje: "¡Te deseo toda la alegría, el éxito y abundancia que te mereces! (El amor ya lo tienes)".

"Gracias, corazón, por existir y elegirme. ¡Hasta el fin del mundo!", escribió Courard en reacción. Y las fotos de su escapada confirman que el amor es lo que más abunda entre ambos. En sus registros se los ve bastante alegres en sus recorridos a pie o a caballo por los senderos del parque nacional.

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