Gala Caldirola comparte reflexiones en medio de su romance con Luis Jiménez: "Mi libertad y mi vida son..."

24 mar. 2026 - 11:30 hrs.

El idilio entre Gala Caldirola y Luis Jiménez sigue dando de qué hablar en redes sociales. Desde que se confirmó su relación, los pololos comparten registros que muestran lo felices que están juntos.

En medio del apoyo y las muestras de afecto que reciben por parte de algunos amigos y seguidores, Gala publicó en sus historias de Instagram un par de reflexiones que seguramente reflejan su manera de ver y sentir el amor en este nuevo capítulo de su vida.

Las reflexiones de Gala Caldirola

Para un primer registro, Gala tomó una cita de una cuenta de contenido de crecimiento personal. "Te mereces flores, estabilidad y que te miren como si te hubieran estado esperando toda la vida", dice la frase atribuida al escritor Emmanuel Zavala.

Instagram @galadrielcaldirola

Posteriormente, la modelo española publicó un tierno collage fotográfico junto al exfutbolista, en el que ambos sonríen con naturalidad y comparten miradas cómplices y llenas de amor, como las que mencionó en su anterior historia.

La segunda reflexión que compartió, también tomada de un perfil similar, se puede interpretar como una respuesta o indirecta a las opiniones que hay sobre su relación con Luis Jiménez. "Soy mujer y mis decisiones, mi libertad y mi vida son eso, mías", dice el texto.

Instagram @galadrielcaldirola

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