"En su primer día de jardín terminamos en urgencias": Nieto de Anita Alvarado vivió difícil momento de salud
Un complejo momento vivió el entorno de Anita Alvarado, luego que se conociera que uno de sus nietos tuvo una emergencia médica.
La situación fue dada a conocer por su hija Xephora Alvarado, quien reside desde hace varios años en Australia.
El complejo momento del nieto de Anita Alvarado
A través de su cuenta de Instagram, la joven contó que su hijo, el nieto de Anita, Luke, fue trasladado hasta una clínica, donde ingresó a urgencias.
En sus historias, publicó un video junto a su hijo, evidenciando el complejo momento que enfrentaron.
En el registro aparece el pequeño Luke frente a cámara, tosiendo fuertemente y en silla de ruedas.
"Después de su primer día de jardín terminamos en urgencias", señaló Xephora Alvarado en el mismo video, sin profundizar en el diagnóstico o las causas del episodio.
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