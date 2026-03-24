"En su primer día de jardín terminamos en urgencias": Nieto de Anita Alvarado vivió difícil momento de salud

24 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Un complejo momento vivió el entorno de Anita Alvarado, luego que se conociera que uno de sus nietos tuvo una emergencia médica.

La situación fue dada a conocer por su hija Xephora Alvarado, quien reside desde hace varios años en Australia.

El complejo momento del nieto de Anita Alvarado

A través de su cuenta de Instagram, la joven contó que su hijo, el nieto de Anita, Luke, fue trasladado hasta una clínica, donde ingresó a urgencias.

En sus historias, publicó un video junto a su hijo, evidenciando el complejo momento que enfrentaron.

En el registro aparece el pequeño Luke frente a cámara, tosiendo fuertemente y en silla de ruedas.

"Después de su primer día de jardín terminamos en urgencias", señaló Xephora Alvarado en el mismo video, sin profundizar en el diagnóstico o las causas del episodio.

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