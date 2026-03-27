Así fue la adopción de un perrito chileno por parte de María Becerra: Vesta Lugg ayudó en el proceso

27 mar. 2026 - 08:30 hrs.

La cantante argentina María Becerra visitó nuestro país de manera breve hace unos días y aprovechó para llevar a cabo una misión de rescate muy especial.

Se trata de su nuevo perrito, a quien adoptó y luego lo renombró como ‘Piloto’. Ahora vivirá con otros ocho hermanos en Argentina.

¿Cómo fue el proceso de adopción del perrito de María Becerra?

Según consigna Las Últimas Noticias (LUN), la artista asistió el pasado 7 de marzo a una actividad en el Parque Inés de Suárez, en Providencia, donde estaba el canil de la Fundación Ayuda Callejeros.

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Allí, la argentina tomó en brazos a 'Piloto' y no pudo resistirse a su encanto, solo bastó un rato para que diera su sí definitivo. “Ay, yo me quedo con él” manifestó .

En ese momento, María Becerra se acercó a Sonia Urrutia, directora de la fundación, para decirle que quería adoptarlo y que podía llevárselo con inmediatez.

La cantante chilena Vesta Lugg, quien también estaba en el lugar, le aconsejó ponerse en contacto con una agencia que pondría los papeles del perrito en regla para salir del país.

Así concluyó la adopción de Piloto

El proceso se tardó varios días, incluso Becerra tuvo la oportunidad de volver momentáneamente a Argentina, pero el 17 de marzo ocurrió el anhelado reencuentro. “Tal cual como lo soñé”, comentó.

Una vez obtuvo sus papeles, la compositora expresó su profunda gratitud: "Mi bebé chileno. Gracias Fundación Ayuda Callejeros por permitirnos darles una familia llena de amor a nuestro bebé Piloto", expresó en redes sociales.

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