"Va a ser un muy lindo festival": Karen Doggenweiler y Rafa Araneda adelantan lo que se viene para Viña 2027
Este jueves 26 de marzo se confirmó que la pareja de conductores para Viña 2027 será, una vez más, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.
Rafa y Karen ya compartieron escenario en la conducción de Viña 2025 y Viña 2026, instancias en las que se lucieron con su enorme química, espontaneidad y cercanía con el público, quienes destacaron este aspecto de la dupla.
Por lo mismo, un equipo de Mega.cl se acercó a ambos tras el anuncio y conversaron en extenso, además de adelantar algunas cosas para la próxima edición del Festival de Viña del Mar.
Karen Doggenweiler y Rafa Arenda hablan de Viña 2027
"Estamos felices, le damos continuidad a nuestro trabajo, al esfuerzo que más pueda salir en la Quinta Vergara, así que para mí tengo, bueno, al mejor compañero, al mejor amigo arriba del escenario conmigo y va a ser un muy lindo festival", declaró Karen.
En esa línea, Rafa afirmó que "uno es solamente un puente entre lo que pasa en el escenario y la audiencia, en la tele, ahí mismo en la Quinta Vergara, y qué cosa más entretenida con la Karen, que no ocupamos libreto, que lo pasamos bien, que disfrutamos lo que hacemos".
Dicho esto, Karen y Rafa afirmaron que quizás este año podrían llegar Emmanuel y Miguel Bosé a la Quinta Vergara, ya que conversaron con ellos en Detrás de la Quinta, además de que Doggenweiler quiere a Marco Antonio Solís.