"Va a ser un muy lindo festival": Karen Doggenweiler y Rafa Araneda adelantan lo que se viene para Viña 2027

26 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Este jueves 26 de marzo se confirmó que la pareja de conductores para Viña 2027 será, una vez más, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Rafa y Karen ya compartieron escenario en la conducción de Viña 2025 y Viña 2026, instancias en las que se lucieron con su enorme química, espontaneidad y cercanía con el público, quienes destacaron este aspecto de la dupla.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl se acercó a ambos tras el anuncio y conversaron en extenso, además de adelantar algunas cosas para la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

MEGA

Karen Doggenweiler y Rafa Arenda hablan de Viña 2027

"Estamos felices, le damos continuidad a nuestro trabajo, al esfuerzo que más pueda salir en la Quinta Vergara, así que para mí tengo, bueno, al mejor compañero, al mejor amigo arriba del escenario conmigo y va a ser un muy lindo festival", declaró Karen.

En esa línea, Rafa afirmó que "uno es solamente un puente entre lo que pasa en el escenario y la audiencia, en la tele, ahí mismo en la Quinta Vergara, y qué cosa más entretenida con la Karen, que no ocupamos libreto, que lo pasamos bien, que disfrutamos lo que hacemos".

Dicho esto, Karen y Rafa afirmaron que quizás este año podrían llegar Emmanuel y Miguel Bosé a la Quinta Vergara, ya que conversaron con ellos en Detrás de la Quinta, además de que Doggenweiler quiere a Marco Antonio Solís.

Todo sobre Festival de Viña