Cote Quintanilla y su tierno video a Tita Ureta previo a iniciar su prenatal: "Te amo y que te vaya increíble"

27 mar. 2026 - 17:40 hrs.

En el capítulo de este viernes de La Hora de Jugar, Tita Ureta se despidió del programa para dar inicio a su prenatal. Sin embargo, antes de partir, varios cercanos enviaron mensajes de cariño y energía.

Una de estas personas fue María José Quintanilla, animadora de Mega y amiga cercana de Tita, que decidió enviar un video para su despedida.

La Hora de Jugar / MEGA

El lindo mensaje de Cote Quintanilla a Tita Ureta

"Hola, este video es para darle un beso a mi Tita y su cosita, que la quiero mucho, que me agrada mucho haber conocido a una compañera y amiga, y que ahora esa amiga me traiga otra amiga para jugar. Te amo y que te vaya increíble. Nos vemos porque te tengo que ir a ver a tu casa; tú ya sabes por qué. Puja fuerte, Tita", dijo Cote en el video que mandó.

"Cote siendo Cote", comentó entre risas Tita, y agregó: "Es de esas compañeras que tengo tanto que aprender; es la máxima inspiración. Yo siempre lo cuento, yo a la Coté la iba a ver a Rojo, Fama contra Fama, porque yo quería ser como ella, tocarla, vibrar algo con ella, y hoy en día el haber podido trabajar con ella es cumplir un sueño".

"Es muy buena amiga, muy buena tía; tiene sus sobrinas que las adora, sus amigas que acaban de tener guaguas, que está encima. Es cariñosa; agradezco tanto tener una compañera como ella porque es muy generosa, siempre me hizo sentir especial, acogida, y eso se agradece mucho de una compañera de trabajo que hoy en día yo siento como una amiga", cerró Tita.

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