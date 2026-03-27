La sentida dedicatoria de Gissella Gallardo a su hermana: "Gracias por abrazarme incluso cuando..."
Gissella Gallardo hizo una dedicatoria pública a su hermana Fabiola, quien cumple 47 años este viernes 27 de marzo.
A través de sus historias de Instagram, la panelista compartió un mensaje: “Hermana hermosa, no hay palabras suficientes para decir cuánto te amo”.
Las tiernas palabras de Gissella Gallardo a su hermana
“Eres mi refugio, mi ejemplo y ese corazón tan grande que siempre está para todos. Gracias por existir, por cuidarme, por abrazarme incluso cuando no digo nada”, resaltó la esposa de Mauricio Pinilla.
La periodista prosiguió su mensaje: “Eres de esas personas que hacen la vida más linda solo con estar. Hoy solo quiero que la vida te devuelva un poquito de todo el amor que tú das cada día”.
“Que seas inmensamente feliz, hoy y siempre. Te amo con todo mi corazón, para siempre”, concluyó.
Cabe recordar que Gissella está atravesando un momento duro con Pinilla, quien se encuentra en un tratamiento por un cáncer de piel que le fue diagnosticado meses atrás.