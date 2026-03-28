"Gracias por el cariño": Tita Ureta emociona al mostrar inesperado gesto de vendedor en la calle

28 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Tita Ureta utilizó sus redes sociales para compartir un especial y emotivo momento que vivió en la calle con un desconocido.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora mostró el gesto que tuvo un vendedor ambulante, quien le regaló una flor por su embarazo.

El tierno momento que vivió Tita Ureta con desconocido

"Siempre la veo en la tele y me agrada mucho. Ahora regalarle un girasol es una bendición, dama", expresó el hombre mientras le entregaba la hermosa flor amarilla.

Aprovechó de preguntarle el nombre que le pondrá a su bebé, sin embargo, Ureta decidió jugar al misterio y plantear que "quizá el nombre de alguna flor".

El registro lo acompañó con un breve, pero significativo texto: "Gracias por el cariño".

Tita Ureta complementó el video con una selfie junto al noble hombre, dejando en evidencia lo especial que fue el momento para ella.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes en los comentarios de la storie valoraron la cercanía y calidez del desconocido.

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