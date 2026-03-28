"Gente recu...": Pamela Leiva responde con dureza a "hate" tras hablar de su manga gástrica

28 mar. 2026 - 17:19 hrs.

Recientemente, la comediante Pamela Leiva se sometió a una revisión de la manga gástrica que se realizó hace ya 17 años y decidió exponerlo a sus seguidores.

La intención de la también exchica reality era simple: concientizar sobre el control anual que se deben realizar aquellos que se realizaron una intervención en el estómago.

Pamela Leiva se lanza contra haters

Pamela Leiva concedió una entrevista a Las Últimas Noticias contando su experiencia. La publicación recibió miles de likes y comentarios, sin embargo, gran parte de estos fueron 'venenosos'.

"Se operan y después están meta cerveza y chorrillanas", "de que sirve operarse si después rebotan de nuevo", "no le funcionó por lo que veo". Fueron parte de los odiosos mensajes que dejaron en el post.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la comediante respondió con fuertes palabras al hate.

"Leo tanto comentario de gente recu… y sigo pensando, las personas felices no huevean, no tiene tiempo pa comentar pesadeces", escribió.

Instagram @pameleiva

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