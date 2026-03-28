"Suelto sin miedo": La sentida reflexión de Marité Matus en su cumpleaños 39

28 mar. 2026 - 18:40 hrs.

Este sábado, la influencer y empresaria Marité Matus cumplió 39 años, razón por la que utilizó su cuenta de Instagram para compartir una sentida reflexión.

Cabe recordar que Matus pasa por un tormentoso momento, luego de enfrentarse públicamente con Camilo Huerta y Trini Neira. Precisamente, acusó al exYingo de serle infiel con la hija de Pamela Díaz.

El conflicto escaló a tal punto que, tanto Huerta como Neira anunciaron acciones judiciales en contra de la empresaria.

Instagram @mariteematus

El mensaje de Marité Matus en su cumpleaños

En las historias de Instagram, donde eligió un video donde aparece vestida de blanco en una playa, Matus partió escribiendo que "hoy, en mi cumpleaños, suelto sin miedo".

Luego, Marité Matus mencionó que "agradezco todo lo vivido, porque me hizo quien soy. Y me abro a lo nuevo, a lo bueno, a lo grandioso y a lo puro".

Por último, indicó que está abierta "a todo lo que está listo para encontrarme".

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