Coté López sorprende con foto de su hijo junto a la hija de Gala Caldirola: Así reaccionó la española

29 mar. 2026 - 12:29 hrs.

La relación entre Gala Caldirola y Luis Jiménez parece ir viento en popa. Desde su oficialización, ambos han compartido diferentes postales que demuestran que su vínculo está más sólido que nunca.

En su momento, María José López se mostró contenta por el presente de su exmarido con la modelo española. Una aprobación que reafirmó este fin de semana, aunque con un gesto que sorprendió a todos.

La empresaria utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen que rápidamente captó la atención de los usuarios.

El gesto que reflejó la cercanía entre María José López y Gala Caldirola

En la postal aparece su hijo, Jesús, fruto de su relación con el "Mago", junto a Luz, hija de Gala Caldirola y Mauricio Isla.

Instagram @cotelopezm

La postal generó un amplio interés entre sus seguidores, quienes reaccionaron positivamente, sin embargo, la situación no quedó allí.

Haciendo uso también de sus historias, Gala subió la fotografía de Coté López y escribió:

"A jugar se ha dicho".

Instagram @galadrielcaldirola

Esto demostró la buena relación que hay entre ambas y sus familias. Por si fuera poco, la exchica reality subió nuevos registros de Luz y Jesús, donde disfrutaron de una tarde de cine y juegos.

Instagram @galadrielcaldirola

Instagram @galadrielcaldirola

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