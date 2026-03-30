"Siempre estuvo para nosotros": Hijo de Eduardo Cruz Johnson habla sobre los últimos días de su padre

30 mar. 2026 - 14:10 hrs.

El emblemático lector de noticias Eduardo Cruz Johnson falleció este fin de semana producto de una hipoglucemia derivada de la diabetes que padecía.

"Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos; pero no por eso es menos inesperado, porque estaba bien dentro de su gravedad", dijo a Las Últimas Noticias (LUN) Eduardo Cruz Jarvis, hijo del presentador.

Los últimos días de Eduardo Cruz Johnson

Eduardo Cruz Johnson murió apenas a un par de semanas de su cumpleaños número 69. El locutor vivía solo, pero solía reunirse con sus familiares y hablaba a diario con ellos.

El viernes salió de compras y se comunicó con uno de sus hijos, pero el sábado no contestó cuando lo llamaron por teléfono. De inmediato fueron a su residencia y se dieron cuenta de su fallecimieto.

"Fue producto de una hipoglucemia", declaró su hijo. "Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él", añadió.

"Seguimos su voluntad y lo cremamos en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos. Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros", expresó.

La hipoglucemia es una baja de azúcar en sangre que afecta a los pacientes diabéticos, cuyos órganos pueden fallar o dejar de funcionar en consecuencia.

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