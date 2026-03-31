"Un Estado indolente": La tajante opinión de Luis Jara sobre la educación chilena tras crimen de inspectora

31 mar. 2026 - 13:30 hrs.

El cantante Luis Jara ocupó sus redes sociales para hablar sobre la reciente crisis que vive la educación chilena, tras el asesinato de una inspectora por parte de un alumno en un colegio de Calama.

Precisamente, Jara suele dar un uso a sus redes sociales con el foco puesto en su carrera artística o familiar, tal como lo hizo con el matrimonio de su hijo Nicolás. Sin embargo, aseguró que no podía dejar pasar esta ocasión.

Luis Jara y su opinión sobre la educación chilena

"Les va a sorprender lo que voy a hablar a continuación porque no está dentro de la línea de lo que yo publico, está muy dentro de la línea de lo que yo pienso", dijo en un comienzo Jara, advirtiendo de inmediato que se trataba de un tema sensible.

"Espectador como ustedes de lo que sucedió en Calama, el asesinato de una inspectora, jóvenes heridos, la conmoción de una comunidad completa y comienzan de repente a aparecer todo tipo de juicios, de promesas, de 'esto no puede ser', 'no lo vamos a permitir', como si lo de fondo no importara", afirmó el cantante.

En esa línea, expresó que sus comentarios son en su condición de padre, apoderado y de alguien que en un momento tuvo una escuela de canto para jóvenes por casi 30 años. "Yo creo que hay una responsabilidad compartida entre el Estado, de un Estado que se ha portado indolente con la comunidad escolar, incluyendo los niños y a sus profesores", comentó.

Dicho esto, explicó que es indolente porque se han dejado pasar situaciones gravísimas, además de la falta de infraestructura y la poca motivación para que los jóvenes exploren otras áreas como el arte, la música, el deporte, la ciencia, entre otras.

Y es que para Jara son estos ámbitos los que entregan una base para la salud mental de los jóvenes, quienes en muchas ocasiones vienen de hogares disfuncionales con padres separados o con problemas económicos, o simplemente sin nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Jara (@luisjaraoficial)

Todo sobre Luis Jara