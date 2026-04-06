"Donde todo termina y comienza": La escapada de Benjamín Vicuña junto a sus hijos en el sur de Argentina

06 abr. 2026 - 18:20 hrs.

Benjamín Vicuña ha dejado en evidencia en muchas ocasiones que siempre ha sido un padre presente y espera estar para sus hijos cada vez que lo necesiten.

Estas necesidades abarcan desde emergencias hasta tiempo de calidad juntos, y es precisamente esto último lo que publicó Vicuña en sus redes sociales, ya que se dio un espacio para disfrutar con dos de sus hijos en el sur de Argentina.

Por lo mismo, esta publicación de Instagram constó de numerosas fotografías y videos de momentos que compartieron juntos como familia.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña junto a sus hijos

"El sur del mundo, donde todo termina y comienza a la vez. Donde la naturaleza eclipsa el pensamiento", dijo en un comienzo de la publicación el actor chileno.

En esa línea, Vicuña agregó: "Poder respirar profundo y agradecer estar vivos. Celebrar la idea de renacer", además de desear unas feliz Pascua de Resurreción a todos los que estaban leyendo.

Fue así como se puede ver un compilado de lo que fue el viaje de Benjamín y sus hijos por Villa La Angostura en Argentina.

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