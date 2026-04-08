El "padre" de las teleseries chilenas: Este es el hombre responsable de los grandes dramas nacionales

08 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Dominaba las radionovelas y las artes teatrales. Arturo Moya Grau nació en 1920 y fue considerado el "Shakespeare chileno". Y es que de su máquina de escribir nacieron historias que dejaron huella por varias generaciones en Chile y el mundo.

Corriendo entre cerros por Valparaíso conoció de cerca el mundo popular. Y a través de la radio se desarrolló como libretista y, más tarde, como actor. Ya desde entonces combinaba como pocos el drama y la comedia, en historias humanas y cotidianas que comenzaron siendo dramatizadas en el dial, para pasar por la literatura y la televisión.

Sus primeros pasos firmes

Para la década de los 50, Moya Grau ya era el creador de dramas radiales más famoso del país y con su compañía de teatro contaba con experiencia internacional. Por eso no fue extraño que en los 60 viajara a México para crear historias para la cadena Televisa (entonces Telesistema mexicano).

El impacto de su obra en el país azteca lo motivó a regresar a Chile para profesionalizar en sus propias tierras la creación de teleseries nacionales. Fue parte de la productora PROTAB y con su pluma desarrolló clásicos en blanco y negro como El Padre Gallo, Sol Tardío o La Colorina.

Él quería que las teleseries chilenas fueran tan relevantes como ya lo eran las mexicanas, brasileñas o venezolanas.

Su gran salto a la fama

Pero en 1981 se desataría la locura y gracias a él se abriría la primera área dramática del país. De su pluma nace para Canal 13 La Madrastra, una de las teleseries emblemáticas de la televisión y de las más versionadas en el mundo (cuenta con remakes en México, Estados Unidos y Colombia).

A partir de ese hito, los canales comenzaron a desarrollar sus propias teleseries y a no depender de casas productoras externas, lo que –de paso- llevó a PROTAB a su cierre definitivo.

Un hombre consagrado

La década de los 80 lo vería lucirse como guionista de grandes dramas y actor cómico en sus propias telenovelas. La Noche del Cobarde, La Trampa y La Última Cruz son algunos de esos títulos.

A comienzos de los 90 anuncia su retiro y fallece en 1994, dejando un legado que trascendió generaciones.

Sus obras han seguido exhibiéndose con nuevas versiones, rebautizadas como Salomé, Forever, Sentimientos Ajenos, ¿Quién mató a Patricia Soler?, entre muchas otras.

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