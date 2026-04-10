Conocida actriz nacional arremete contra Maite Orsini: "Sí hiciste daño, y mucho"
Recientemente, Maite Orsini sorprendió con un extenso descargo en redes sociales tras ser acusada de involucrarse con hombres casados.
La exparlamentaria subió varios videos a sus historias de Instagram donde recalcó que nadie de su entorno, ni familiares, amigos, o compañeros de trabajo o estudios, puede hablar mal de ella porque nunca les ha dado algún motivo.
Sin embargo, aunque Orsini pidió que la dejaran en paz respecto a su vida privada, no todos entendieron bien el mensaje y fue la actriz Pepi Velasco quien arremetió sin filtros contra la abogada.
Pepi Velasco dispara contra Maite Orsini
La influencer Claudia Ossandón, quien se dedica a hablar sobre farándula, subió los videos de Maite a su feed de Instagram, instancia que aprovechó Pepi para entregar su opinión.
"Sí hiciste daño, y mucho", interpeló Velasco a Orsini en su comentario, y de inmediato añadió: "Generaste incredulidad, desconfianza, risas, molestias a la BUENA POLÍTICA".
Esto causó un debate en el mismo post, ya que muchos aseguraron que Orsini se refería a su vida privada, no a su carrera en la política, mientras que otros afirmaban que cuando sé es parlamentario, la vida íntima también se debe llevar bajo ciertos estándares.
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