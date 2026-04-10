Esposa de Nico Jarry revela escalofriante episodio de hostigamiento en Roma: "Alguien se metió a la pieza"

10 abr. 2026 - 16:30 hrs.

Laura Urruticoechea, la esposa de Nicolás Jarry, relató un escalofriante episodio de acoso que sufrió su familia luego de un partido del tenista nacional en el Master 1000 de Roma hace dos años.

La influencer relató en un video que recibió varias amenazas en sus redes, que involucraban a sus niños con el deportista. "Voy a llevarme a tus hijos en un cajón", decía uno de ellos.

La ingeniera comercial sabía que este tipo de hostigamiento a los tenistas por parte de apostadores es normal, pero su mayor sorpresa vino después, al llegar al hotel en la capital italiana con sus hijos, antes que su esposo.

El acoso a la familia de Nicolás Jarry en Roma

"Llegamos a la pieza de los niños y alguien se había metido, había fumado cigarro, dejado como el cigarro apagado en la cama, sacado las almohadas, (...) desordenado todo", relató Laura Urruticoechea.

Tras una fallida denuncia en el hotel, quisieron reportar a la policía, pero, según dijo, resultó complicado por la burocracia. "Tiene que ir un hombre a hablar, a las mujeres no las escuchan. Tienes que hablar en romano, ni siquiera italiano", detalló.

Instagram @laura_urruti

Volvieron al hotel y los trabajadores habían limpiado la habitación, borrando todo rastro. Sin embargo, Urruticoechea insistió con la policía y logró llevar a dos agentes.

"Cuando volvimos, subimos a la pieza de hotel, había pasado lo mismo. La misma persona se había metido, que estaba impecable la pieza, y había hecho lo mismo", expuso. "Esta vez habían dejado dos cosas a los niños arriba de la cama", expresó.

"Nico ya estaba de vuelta ayudando, pero el miedo que sentimos todos y la invasión de los límites fue muy fuerte", resaltó. Tras una llamada de ayuda a la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), solo les ofrecieron cambiarlos de hotel.

Con el auxilio del padre de una amiga, lograron hacer la denuncia policial. "Fue una semana mega difícil. Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado tres días, cuatro días, y al hotel justo se le habían echado a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada", dijo.

Instagram @laura_urruti

"Queríamos proteger a nuestra familia en ese minuto y sentíamos que hablar de eso quizá iba como... a generar más atención a algo que no queríamos. Pero en el fondo lo que quiero mostrar es que esto pasa, pasa mucho y hay que tener mucho cuidado", advirtió

Laura publicó capturas de algunas de las amenazas, como: "Vamos a desaparecer a toda tu familia", "tu esposo se metió con la mafia siciliana", o "los vamos a mandar en cajón para la casa". Finalmente, recordó que tras este episodio Jarry empezó a sufrir de vértigo. "No se imaginan lo duro que fue", exclamó.

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