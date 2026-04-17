Flaviana Seeling comparte video de los primeros pasos de su bebé: "¡Mira qué tierno!"

17 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Flaviana Seeling no podía contener las carcajadas de emoción mientras grababa los primeros pasos de su bebé. Vicente, de 11 meses, es su tercer hijo y el primero que tiene con su esposo, Orlando Carmona.

La integrante de Axé Bahía publicó el video en su cuenta de Instagram, donde confesó que no era la primera vez que intentaba captar el logro de su pequeño.

Los primeros pasos del bebé de Flaviana Seeling

"¡Y por fin logré grabarlo! ¡Mira qué tierno, sus primeros pasitos! Ahora se viene... Jajajajaja", escribió la bailarina brasileña en su post.

Instagram @flavianaseeling

En las imágenes se aprecia al niño en el living con su corralito y juguetes detrás. Primero aparece gateando, para luego levantarse por sí mismo y caminar muy divertido, con una gran sonrisa de satisfacción.

El segmento termina cuando el pequeño pierde el equilibrio, en una escena que cautivó a los seguidores de Seeling.

"Ay, no. Está tan hermoso el Vicente, lo amamos"; "¡Qué hermosura! Que Dios lo bendiga"; "¡Qué alegre y tierno, me derrito!", escribieron algunos de ellos.

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