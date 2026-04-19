Only Friends volvió a liderar el prime del sábado con Julio César Rodríguez de invitado

19 abr. 2026 - 14:12 hrs.

Esta noche de sábado, Only Friends confirmó su buen resultado de la semana pasada, liderando nuevamente ante su competencia entre las 22:10 y las 00:49 con un promedio de 489.621 personas por minuto y peak de 607.828.

En ese mismo horario, Canal 13 marcó 352.539, CHV obtuvo 281.661 y TVN logró 210.273 personas promedio por minuto.

El programa, conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic y que tiene en el panel a Raquel Argandoña y a Mauricio Correa, contó en esta ocasión con un invitado estelar: la flamante nueva incorporación de Mega, Julio César Rodríguez.

El nuevo rol de JC Rodríguez en Mega

El animador y ejecutivo confirmó el que será su primer desafío en su nueva casa televisiva y contó qué rol ocupará en la animación del próximo reality ¿Volverías con tu Ex? 2.

Además, Only Friends recibió a JC con un emocionante reportaje sobre sus inicios en Hualpén, además de mensajes de sus hijos, una sentida carta escrita por la madre del conductor, y muchas risas con anécdotas y recuerdos de lo que ha sido la carrera de Rodríguez, junto con un profundo análisis del estado de la televisión actual.

Only Friends, todos los sábados después de Meganoticias Prime.

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