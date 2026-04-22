"Nada volvió a ser igual": Virginia Demaria recuerda con nostalgia a su hermana a cuatro meses de su muerte

22 abr. 2026 - 12:10 hrs.

La muerte impactó de forma sorpresiva a Virginia Demaria en diciembre del año pasado, luego de que su hermana Gabriela falleciera inesperadamente.

Gabriela murió el 22 de diciembre en la antesala de las fiestas de Navidad, siendo este un período muy sensible para la reconocida cocinera, quien no ha dejado pasar ni un mes sin recordar a su querida hermana.

Por lo mismo, al cumplirse cuatro meses de ese fatídico día, Virginia ocupó su Instagram para una vez más rememorar la vida de Gabriela.

Virginia Demaria recuerda a su fallecida hermana

Precisamente, la cocinera subió a su cuenta de Instagram una foto de su hermana haciendo una de las cosas que más disfrutaba: estar cerca de la naturaleza y cultivando sus propias plantaciones en un invernadero.

En esa línea, Demaria escribió un breve texto, pero muy emocionante. "Cuatro meses desde que partiste y todavía estoy aprendiendo a vivir en este mundo distinto. Nada volvió a ser igual, pero de a poco entiendo que de otra forma seguimos juntas", afirmó Virginia.

Dicho esto, la cocina puso un hashtag que dice "a tu manera", dando a entender que está intentando seguir en este mundo como a Gabriela le hubiese gustado, siempre con la mirada al frente y disfrutando la vida.

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