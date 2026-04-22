"Seguimos teniendo una familia muy bonita": Gonzalo Valenzuela confiesa cómo se lleva con una de sus exparejas

22 abr. 2026 - 16:50 hrs.

Gonzalo Valenzuela suele ser muy reservado con su vida privada, por lo que cuando habla de esta, es para dejar en claro ciertas situaciones que han ocurrido hace ya bastante tiempo.

Por lo mismo, quien se separó de Kika Silva hace unos meses, tuvo una conversación con el programa "En La Cima", sección del diario Los Andes de Argentina, donde dio un repaso por su vida y todas las personas que lo han marcado.

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Entre ellas está Juana Viale, actriz argentina de la que se separó en 2014 y con quien tuvo a sus hijos Silvestre, nacido en 2008, y Ali, quien vino a este mundo en 2012. Además, juntos tuvieron a Ringo que falleció tras nacer prematuro.

Archivo Web

Gonzalo Valenzuela habla de la relación con su expareja Juan Viale

En dicha conversación, Valenzuela aclaró que tiene una muy buena relación con Juana Viale, ya que, pese al quiebre amoroso, siempre pusieron por delante la familia y el bienestar de sus niños.

"Seguimos teniendo una familia muy bonita", recalcó, y agregó que Juana siempre tendrá un lugar especial, ya que además sufrieron juntos un episodio tan trágico como el fallecimiento de un hijo.

Dicho esto, comentó que el duelo es algo que hay que permitirse sentir, ya que de lo contrario es muy difícil sobrellevar esos dolores.

Finalmente, expresó que "mis hijos son lo máximo. Me caen muy bien, me divierto con ellos", en alusión a Silvestre, Ali y Anka, quien nació de su posterior relación con la actriz María Gracia Omegna.

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