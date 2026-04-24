"Mi lugar siempre va a ser contigo": Ivette Vergara desborda amor por importante logro de su hija en vóleibol

24 abr. 2026 - 08:30 hrs.

La semana pasada, Ivette Vergara subió un emocionante post donde se despedía de su hijo Iñaki tras pasar un tiempo con él en Estados Unidos, y ahora fue el turno de su hija Maite.

Y es que la joven también está en Estados Unidos desarrollando su carrera en el vóleibol, al igual que lo hizo su madre hace años.

Precisamente, Maite está jugando en el equipo de este deporte de la Saint Thomas University en Miami, Florida, y en los últimos días estuvo seleccionada en el segundo mejor equipo de su conferencia.

El apoyo de Ivette Vergara a su hija Maite Solabarrieta

Al ser este un galardón tan importante, Vergara también acompañó a su hija durante todos estos momentos y aprovechó para realizar una publicación en Instagram con lo que vivieron juntas.

"La semana pasada viví uno de esos momentos que se quedan para siempre... acompañarte en el cierre de un ciclo importante. Verte crecer así, tan segura, tan tú... y yo, a tu lado, como siempre", escribió la animadora de televisión.

Dicho esto, agregó unas bellas palabras en las que dijo: "Porque lo siento así: estoy... incluso cuando no me lo pides, siento... antes de que me lo digas, llego... cuando más me necesitas".

"Celebrarte, abrazarte, regalonearte, guardar cada instante en el alma y, aunque el tiempo avance y la vida cambie... mi lugar siempre va a ser contigo, amándote, orgullosa de cada paso tuyo y agradeciendo a la vida y a Dios cada segundo que compartimos juntas. Te amo", cerró Ivette, demostrando lo orgullosa que está de su hija.

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