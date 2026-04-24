Nuestras Fiestas regresa a Mega con nueva temporada junto a María José Quintanilla

24 abr. 2026 - 16:30 hrs.

Este sábado 25 de abril, a las 19:00 horas, Mega estrena una nueva temporada de Nuestras Fiestas, espacio cultural conducido por María José Quintanilla, que recorre distintas celebraciones tradicionales del país, destacando el patrimonio, la identidad y las costumbres locales.

La nueva temporada debutará con la Minga de Cochamó, una de las tradiciones más representativas del sur de Chile, donde comunidades completas se reúnen para trasladar viviendas por mar y tierra, culminando en una gran fiesta marcada por la música, la gastronomía y el trabajo colaborativo.

Esta festividad, a 1.070 kilómetros de Santiago, será el punto de partida de una temporada que registra diversas celebraciones a lo largo del país.

Nuestras Fiestas / Mega

Nuestro Fiestas tiene nueva temporada

El productor ejecutivo de Cultura de Mega, Carlos Guajardo, señaló : "En Mega queremos mirar la cultura en la televisión desde una emoción positiva: la alegría. Estamos enfocados en hacer programas que muestren cómo los chilenos abrazamos lo que es nuestro, lo que nos identifica y lo que nos llena de orgullo, desde nuestra identidad y patrimonio".

Durante la emisión de la temporada también se mostrarán celebraciones como el Carnaval Elquino, la Noche Valdiviana, la Fiesta de la Chilenidad de Coltauco, la Vendimia de Curicó, el Campeonato Nacional de Cueca en Rancagua y otras tradiciones que reflejan la diversidad cultural del país. Guajardo agrega: "Hemos registrado decenas de fiestas tradicionales a lo largo de Chile donde la emoción es sólo una: celebrar lo que es nuestro".

Nuestras Fiestas, estreno sábado 25 de abril a las 19:00, por Mega.

Todo sobre Nuestras Fiestas