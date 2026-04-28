El emotivo saludo cumpleañero de Melina Noto a su madre: "La vida es hermosa porque estás en ella"

28 abr. 2026 - 13:30 hrs.

La maternidad cambió la vida de Melina Noto y así lo ha dejado ver ella en redes sociales. Sin embargo, este proceso no hubiese sido posible sin su madre.

Es por esto que este martes 28 de abril, día en que está de cumpleaños Nélida Delfino, su progenitora, decidió subir un tierno momento recopilando todos aquellos videos que ha capturado de su madre con Alanna, su hija.

"Cuando me preguntan: ¿Cómo llevas tan bien tu maternidad? Gracias a mi mamá", escribió Meli en el video, dando a entender lo importante que es su madre para ella en esta nueva etapa, siendo la mujer que más la ha apoyado.

El agradecimiento de Meli Noto a su madre

"Hoy cumple años mi mamá, de esas abuelas que uno sueña tener. Mamá la vida es mucho más hermosa porque estás en ella. Simplemente... Gracias", expresó Melina en la descripción del video.

Como era de esperar, las seguidoras de Melina también se tomaron la caja de comentarios para felicitar a Nelida en este nuevo año de vida y por tener una hija tan maravillosa como la modelo argentina, quien ha demostrado su crianza.

De hecho, la propia Nélida apareció en los comentarios y escribió: "Gracias, hermosa, las amo", instancia en la que Pangal Andrade contestó que era la mejor suegra.

Todo sobre Melina Noto