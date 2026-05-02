La reacción de Cristián de la Fuente ante extraño comentario sobre personas "insoportables y agresivas"
Cristián de la Fuente aprovechó su cuenta en Instagram para mostrar nuevas imágenes sobre su proceso físico, en las que luce los músculos significativamente marcados de sus brazos y una amplia sonrisa.
“Un entrenamiento de fuerza para terminar la semana… fin de toca cardio, un poco de bici y quizá repetir algún entreno. No es IA”, escribió junto a la publicación en la que recibió varios elogios y una pregunta bastante peculiar.
Respuesta de Cristián de la Fuente a peculiar pregunta
En los comentarios, un usuario preguntó: "¿Coincides en que los anabólicos ponen a las personas insoportables y agresivas?". Ante esto, Cristián de la Fuente respondió: "No sé. Pregúntale a alguien que use anabólicos".
"Porque hay cada pregunta por ahí. ¡Dios mío!", expresó después el actor en respuesta a una seguidora que le escribió: "¿Por qué respondes esas tonterías? Te ves genial, éxito aún más grande".
Finalmente, otro internauta le comentó: "¿Henry Cavill eres tú?". Con humor, de la Fuente respondió: "Zona 4".