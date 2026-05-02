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La reacción de Cristián de la Fuente ante extraño comentario sobre personas 'insoportables y agresivas' Instagram @iamdelafuente

La reacción de Cristián de la Fuente ante extraño comentario sobre personas "insoportables y agresivas"

  • Por Roselín Acosta

Cristián de la Fuente aprovechó su cuenta en Instagram para mostrar nuevas imágenes sobre su proceso físico, en las que luce los músculos significativamente marcados de sus brazos y una amplia sonrisa.

“Un entrenamiento de fuerza para terminar la semana… fin de toca cardio, un poco de bici y quizá repetir algún entreno. No es IA”, escribió junto a la publicación en la que recibió varios elogios y una pregunta bastante peculiar.

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Respuesta de Cristián de la Fuente a peculiar pregunta

En los comentarios, un usuario preguntó: "¿Coincides en que los anabólicos ponen a las personas insoportables y agresivas?". Ante esto, Cristián de la Fuente respondió: "No sé. Pregúntale a alguien que use anabólicos".

Instagram @iamdelafuente

"Porque hay cada pregunta por ahí. ¡Dios mío!", expresó después el actor en respuesta a una seguidora que le escribió: "¿Por qué respondes esas tonterías? Te ves genial, éxito aún más grande".

Finalmente, otro internauta le comentó: "¿Henry Cavill eres tú?". Con humor, de la Fuente respondió: "Zona 4".

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