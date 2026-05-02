La reacción de Cristián de la Fuente ante extraño comentario sobre personas "insoportables y agresivas"

02 may. 2026 - 17:00 hrs.

Cristián de la Fuente aprovechó su cuenta en Instagram para mostrar nuevas imágenes sobre su proceso físico, en las que luce los músculos significativamente marcados de sus brazos y una amplia sonrisa.

“Un entrenamiento de fuerza para terminar la semana… fin de toca cardio, un poco de bici y quizá repetir algún entreno. No es IA”, escribió junto a la publicación en la que recibió varios elogios y una pregunta bastante peculiar.

Respuesta de Cristián de la Fuente a peculiar pregunta

En los comentarios, un usuario preguntó: "¿Coincides en que los anabólicos ponen a las personas insoportables y agresivas?". Ante esto, Cristián de la Fuente respondió: "No sé. Pregúntale a alguien que use anabólicos".

Instagram @iamdelafuente

"Porque hay cada pregunta por ahí. ¡Dios mío!", expresó después el actor en respuesta a una seguidora que le escribió: "¿Por qué respondes esas tonterías? Te ves genial, éxito aún más grande".

Finalmente, otro internauta le comentó: "¿Henry Cavill eres tú?". Con humor, de la Fuente respondió: "Zona 4".

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