"Gracias por creer en mí": Este es el nuevo desafío que asume Cristián de la Fuente

28 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Cristián de la Fuente está “comenzando un nuevo desafío” dentro de su carrera artística. Ya no como actor, sino detrás de los escenarios.

El también piloto de aviones residenciado en México asumirá un rol, que para él es poco común, en la nueva temporada de una comedia teatral producida por Omar Suárez.

De la Fuente no es nuevo trabajando con las obras de Suárez. Hasta hace poco protagonizó la exitosa presentación “Perfume de Gardenia”, primero con Aracely Arámbula y luego con Marjorie de Sousa.

¿Cuál es el nuevo desafío de Cristián de la Fuente?

“Se viene ‘Ni con ellas ni sin Ellas’, nueva temporada. Gracias por esta oportunidad y por creer en mí. Una producción de Omar Suárez. Dirección: Cristián de la Fuente”, publicó en su Instagram.

Instagram @‌iamdelafuente

Con este mensaje, el también atleta reveló que ahora asumirá el papel como director de una obra de teatro. ”Qué maravilla Cristián, a darle fuerte”; “Mucho éxito en este reto”; “Ojalá pudieran traer la obra a Miami”, comentaron sus seguidores en apoyo.

Este no es el único nuevo desafío que asumirá Cristián en el corto tiempo. Recientemente, anunció la creación de su pódcast titulado “Directo de la Fuente”.

“¿Quieres saber mis 'secretos'? No existen. Pero sí hay errores que te están frenando… y nadie te los dice. En ‘Directo de la Fuente’ voy a hablar claro: de cómo entreno, cómo me alimento, cómo me suplemento… de todo, y hablaremos con expertos que realmente saben, no que opinan”, relató hace algunos días.

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