"Represento mi lado palestino y chileno": Elyanna fue elegida para cantar una de las canciones de Mundial

17 may. 2026 - 17:32 hrs.

Aunque Chile no irá al Mundial 2026, al menos sí tendrá una representante. Se trata de la chileno-palestina Elyanna, quien fue elegida para interpretar una de las canciones oficiales del torneo de fútbol más importante del planeta.

Junto a la canadiense Jessie Reyez cantan "Illuminate", que forma parte de los cinco temas que buscan capturar la emoción global por la competencia.

En conversación con LUN, la cantante se emocionó al saber que un chileno vuelve a ser la voz del campeonato desde que Los Ramblers lanzaran "El Rock del Mundial".

Instagram de @elyanna

"Eso que me dices me hace tan feliz. Todos los que me han notado, los que conocen mi música, saben que siempre me presento diciendo de dónde vengo, que represento mi lado palestino y mi lado chileno latino. Estoy tan honrada porque la Copa FIFA es tan grande para ambas culturas", confesó.

"Mi entorno ama el fútbol, mis primos juegan a la pelota y representar en una canción de dónde vengo y quién soy me pone contenta", agregó.

Elyanna quiere venir al Festival de Viña

Y ya que Chile no estará presente, Elyanna (cuyo verdadero nombre es Elian Marjieh) le dio ánimos a la Roja. "Espero que vayan al próximo. Obviamente, estaré alentando a los países árabes de las regiones medias, del norte de África, que son equipos muy orgullosos. Amo eso".

En cuanto a su conexión con el país, la artista indicó que en 2025 estuvo de visita. "Tuve la oportunidad de ir una o dos semanas a Viña el año pasado. Fue un viaje corto para estar con mi familia. La próxima vez sé que tengo que ir a Santiago y explorar más. Y presentarme en el Festival de Viña sería un círculo completo en mi vida; quiero volver ahí cantando en español", cerró.

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