"Siempre los apoyé": Katteyes lamentó que amigos artistas no compartieran el lanzamiento de su primer álbum

17 may. 2026 - 19:08 hrs.

Con motivo del lanzamiento de su primer álbum llamado "DESEO", Katteyes realizó una sentida publicación en redes sociales, donde lamentó la falta de apoyo de otros artistas.

Fernanda Villalobos, verdadero nombre de la cantante urbana, estrenó un trabajo musical con 10 temas en los que colabora con nombres de la talla de María Becerra y Kidd Voodoo, pero pese al debut en plataformas, echó en falta mayor cooperación de sus conocidos en la industria.

"Ayer la verdad me dio mucho sentimiento que casi nadie de "mis amigos" compartiera el tracklist o siquiera el álbum, cuando siempre apoyé mucho con promoción a sus proyectos", publicó en sus historias de Instagram.

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En este sentido, recordó su tiempo como influencer al señalar que "desde el 2021 que les creaba trends virales para que no los escucharan solo en Chile, así que en estos momentos de tanta vulnerabilidad agradezco TANTO a todos los que sí me apoyaron y apoyan mi primer álbum".

"Gracias a todos de corazón por compartirlo. La verdad, me sentí súper sola", cerró en la publicación que actualmente no se encuentra disponible.

Instagram de @katteyes

Sin embargo, en sus post publicitando "DESEO", los fans de Katteyes han apoyado su lanzamiento con comentarios como: "Todos estamos muy orgullosos de todo el trabajo detrás, el tiempo, esfuerzo y dedicación que le haz dado a este proyecto y ahora que finalmente esta fuera es INCREÍBLE", "Amo tu musica" y "El esfuerzo valió la pena".

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