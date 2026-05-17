"Se vienen nuevos proyectos": Máximo Menem registra impactantes imágenes de la vida salvaje en Magallanes

17 may. 2026 - 18:31 hrs.

Máximo Menem Bolocco se encuentra actualmente en la región de Magallanes, desde donde ha sorprendido con espectaculares imágenes del paisaje patagónico.

El hijo de Cecilia Bolocco emprendió el viaje y tras llegar a la ciudad de Punta Arenas, anunció que "se vienen nuevos proyectos", pero manteniendo en secreto mayores detalles.

Entre las muchas imágenes que ha compartido desde el comienzo de su estadía, hay videos con flora y fauna del lugar, en las que deslumbran las estepas con un color dorado.

De hecho, Menem captó la explicación de un guía, con quien avistó cóndores en estado salvaje, los que pueden llegar a vivir 70 años y surcar en un día hasta 300 kilómetros de distancia si las corrientes de aire así lo permiten.

Y además del cielo, captó la vida marina en el océano tras documentar la cola de una ballena moviéndose a lo lejos.

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