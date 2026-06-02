"No es un viaje perfecto ni inalcanzable": Majo Winter y las novedades de la segunda temporada de Travel App

02 jun. 2026 - 09:30 hrs.

La segunda temporada de Travel App ya tiene fecha de estreno y promete una propuesta más íntima, real y emocional. El programa de viajes conducido por María José "Majo" Winter regresa este sábado 13 de junio a las 20:30 horas por Mega 2, con nuevos destinos y una mirada más profunda sobre la experiencia de viajar.

En esta nueva entrega, la conductora recorrerá lugares como San Blas, en Panamá; el Salar de Uyuni, en Bolivia; la Carretera Austral, en Chile; la Ciudad de Panamá y Rapa Nui, entre otros destinos que combinan paisajes extremos, cultura local y experiencias fuera del circuito tradicional.

Majo Winter habla de la emoción y autenticidad de Travel App 2

Sobre esta evolución del programa, Majo Winter explicó que la esencia de la temporada está en mostrar un viaje más real y cercano. "No es un viaje perfecto ni inalcanzable; mostramos los nervios, los errores, los cambios de planes y también la emoción genuina de descubrir algo nuevo", señaló.

La conductora también destacó que esta temporada se atrevieron a salir de lo turístico convencional para vivir experiencias más auténticas. "Nos atrevimos a salir un poco del circuito típico turístico para vivir experiencias reales: dormir en lugares remotos, conocer personajes inesperados, probar rutas más extremas y mostrar también todo lo que pasa detrás de un viaje", agregó.

Con un enfoque más humano y espontáneo, Travel App busca conectar con el público desde la emoción y la autenticidad. "Se profundiza más en la experiencia de viajar. Esta temporada se viene con mucha identidad, buscando lo auténtico, lo espontáneo y la conexión con las personas", concluyó Majo Winter, anticipando un ciclo marcado por la aventura, la sorpresa y la realidad de viajar sin filtros.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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