Con entradas agotadas: Ricardo Arjona hace historia con 10 conciertos en el Movistar Arena

06 jun. 2026 - 13:34 hrs.

Ricardo Arjona inició su esperada serie de 10 conciertos completamente agotados en el Movistar Arena, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de éxito y conexión que ha construido junto al público chileno a lo largo de los años.

Con el primero de los diez shows sold out de su gira "Lo Que El Seco No Dijo", el cantautor guatemalteco desplegó un espectáculo de más de dos horas ante un recinto repleto, donde recorrió los grandes éxitos de su carrera y presentó las canciones de su más reciente producción discográfica, SECO.

Su primer concierto, el cual abrió con el poderoso tema "Gritas", estuvo cargado de emociones, historias y momentos memorables que confirmaron, una vez más, la profunda conexión entre Ricardo Arjona y sus seguidores chilenos.

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El Movistar Arena se transformó en un gigantesco coro. Miles de voces acompañaron cada estrofa de sus temas con una precisión y emoción sorprendente, creando una atmósfera única que estremeció el recinto.

A lo largo de la velada interpretó clásicos como “Mujer de Lujo", "Señora de las Cuatro Décadas", "Te Conozco" y "Acompáñame a Estar Solo", logrando un perfecto equilibrio entre la nostalgia y las nuevas composiciones que forman parte de esta nueva etapa artística. La noche también incluyó los estrenos en vivo de canciones como "Despacio Que Hay Prisa", demostrando la vigencia creativa de un artista que sigue conectando con nuevas generaciones.

Uno de los momentos más especiales de la velada llegó cuando Ricardo Arjona invitó al escenario a Javi Flores para interpretar juntos "Fuiste Tú", desatando una ola de emoción entre los asistentes.

Un récord que sigue creciendo

10 Movistar Arena agotados representa además un nuevo hito en la carrera de Ricardo Arjona en Chile.

Con estas presentaciones, el artista alcanza la impresionante cifra de 42 conciertos sold out en el Movistar Arena, consolidándose como el artista internacional con mayor convocatoria en la historia del recinto.

El fenómeno adquiere una dimensión aún más extraordinaria considerando que el 25% de todas las presentaciones realizadas por Ricardo Arjona en el Movistar Arena durante su carrera corresponden a esta gira "Lo Que El Seco No Dijo", reflejando la vigencia de su obra y el inquebrantable vínculo que mantiene con el público chileno.

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Una relación única con Chile

A lo largo de los años, Ricardo Arjona ha convertido cada visita a Chile en un acontecimiento masivo. Generaciones completas han acompañado su evolución artística, transformando sus conciertos en experiencias que trascienden la música para convertirse en encuentros cargados de historias, emociones y recuerdos compartidos.

Esta nueva residencia reafirma ese lazo especial y posiciona nuevamente a Santiago como una de las plazas más importantes de toda Latinoamérica para el artista guatemalteco.

Con producción de Fenix Entertainment, las nueve funciones restantes prometen repetir la magia vivida en la noche inaugural y seguir escribiendo una página histórica para la música en vivo en Chile.

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