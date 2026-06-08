"Un hombre ejemplar": Karen Paola llena de elogios a Juan Pedro Verdier en su cumpleaños con emocionante post

08 jun. 2026 - 14:20 hrs.

Karen Paola logró recuperar su relación con Juan Pedro Verdier hace un tiempo, y desde aquel entonces la cantante nacional se ha preocupado de cuidar cada aspecto de quien es el padre de su único hijo.

Por lo mismo, en su nuevo cumpleaños, la exMekano escribió un extenso mensaje para Juan Pedro, además de agregar varias postales y videos de los momentos que compartieron juntos en la celebración que prepararon como familia para él.

"Feliz vuelta al sol, amor de mi vida. Lo feliz que estabas ayer, lo rico que te quedó el asado, las risas y conversaciones entre todos tus amigos y familia... tu carita lo decía todo", comentó Karen.

Karen Paola celebra a Juan Pedro Verdier

Asimismo, en el posteo escribió: "eres un ser de luz y te mereces tanto vivir estos momentos hermosos rodeado de personas increíbles que te aman".

"Dios seguirá bendiciendo tu vida porque eres un hombre ejemplar y es mi oración diaria para cuidarte. Gracias por permitirme ser tu mujer y seguir aprendiendo de ti y del inmenso amor que nos tenemos. A por más", cerró Karen, dejando una publicación con mucho amor para su pareja.

Por su parte, Juan Pedro vio la publicación y comentó: "preciosa. Te amo pila culi, gracias por un cumpleaños inolvidable, por cuidar los detalles, demostrarme tanto amor y ser mi compañera de vida. Te amo para siempre, hermosa".

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