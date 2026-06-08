Eva Gómez dedica sentido mensaje a su hija Triana en su cumpleaños 20: "Mi compañera, mi maestra"

08 jun. 2026 - 16:20 hrs.

Eva Gómez dedicó unas emotivas palabras a Triana, la menor de sus tres hijos, quien cumplió 20 años este domingo 7 de junio.

La presentadora compartió su mensaje junto a un carrusel de fotografías en las que posa con la cumpleañera tanto en su infancia como en la actualidad.

El saludo de Eva Gómez a su hija Triana en su cumpleaños

"¡Feliz cumpleaños, mi Triana hermosa! ¡Gracias por tanto! Por ser mi alegría, mi compañera, mi maestra, mi metralleta de risas y mi niña grande", escribió Eva Gómez inicialmente.

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"¡Estoy tan tan orgullosa de ti! Eres divertida, inteligente, valiente, sagaz, rápida, generosa, amiga de tus amig@s, comprometida y por sobre todas las cosas, ¡única y un tremendo ser humano!", expresó con admiración.

"¡Si me dieran la posibilidad de elegir a mi hija, te buscaría y te elegiría a ti sin ninguna duda una y un millón de veces! ¡Te amo de acá al infinito… y más allá! ¡Feliz cumpleaños!", concluyó.

Los seguidores de la periodista española se unieron al saludo para Triana, con mensajes como: "¡Feliz cumple para tu niña! Se parece mucho a ti"; "Hermosas, la madre y la hija"; "La belleza se hereda, felicidades"; "Feliz cumpleaños a ese ángel, maravillosa dueña de tu corazón".

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