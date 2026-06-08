Nicolás Poblete se suma a la nueva teleserie nocturna de Mega: Este será su personaje

08 jun. 2026 - 15:20 hrs.

Muchas sorpresas trae la nueva teleserie de Mega y una de ellas se relaciona con la incorporación del destacado actor nacional Nicolás Poblete.



Y es que en un reciente video se liberó su presentación, confirmando así que una vez más será parte de las ficciones de Mega.

Cabe destacar que Nicolás ha sido parte de otras producciones de Mega como Generación 98, Los Casablanca y la más reciente, Reunión de Superados.



Nicolás Poblete en la nueva teleserie nocturna de Mega

El actor de 43 años, sagitario, tuvo su primera aparición en televisión en 2004, año desde el que comenzó a construir una extensa carrera actoral.

En el video, se puede ver que el propio actor revela el nombre de su personaje en la nueva ficción de Mega: Gaspar.

Otros actores confirmados

Celine Reymond es otra de las destacadas actrices que forma parte de la nueva producción de Mega, interpretando a Vivi.

Asimismo, Mónica Godoy también es parte del destacado elenco, personificando a Paloma en su primera teleserie en nuestro canal.

De igual forma, Lorena Capetillo confirmó su participación como Camila "Caco" Núñez.

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