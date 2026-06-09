Complicado escenario para Carla Ballero: Autorizan embargo por millonaria deuda

09 jun. 2026 - 19:40 hrs.

Un complejo panorama enfrenta Carla Ballero, luego que se emanara una orden judicial para que sus bienes sean embargados por arrastrar una deuda impaga con una exasesora del hogar.

Según los antecedentes del caso, se trataría de una deuda de $45 millones que la figura televisiva arrastra hace varios años.

El drama judicial de Carla Ballero

La situación llegó a los tribunales, donde se habría autorizado el uso de la fuerza pública y un eventual allanamiento en caso de que existiera resistencia para concretar el procedimiento.

Instagram @abogadalyarojas

La abogada de la extrabajadora de Ballero, Lya Rojas, se refirió al caso en sus redes sociales.

“Como abogada del caso puedo decir que hemos luchado muchísimo para llegar a esta instancia esperando que se haga justicia”, señaló en sus historias de Instagram.

Con anterioridad, la exasesora de hogar había manifestado en el programa Zona de Estrellas que buscó llegar a un acuerdo con la hermana de Álvaro Ballero, pero que fue imposible.

"He tratado de llegar a un acuerdo con ella e igual me quiso estafar, porque para mí esto es una estafa. Le estaba pidiendo que me pagara eso y se olvidara de mí. Pero ni con eso fue capaz de cumplir", indicó en aquella oportunidad.

De momento, Carla Ballero ni su entorno se han pronunciado sobre la situación judicial.

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