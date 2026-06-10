Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría provocan ola de reacciones al confirmar su romance: "Demasiado regios"

10 jun. 2026 - 11:40 hrs.

Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría decidieron dar un paso al frente y compartir en sus redes sociales una serie de románticas fotografías que recibieron el visto bueno de sus seguidores.

El periodista y la actriz habían sido captados juntos en mayo, con lo que despertaron sospechas de un romance. Poco después, Jürgensen se sinceró en una entrevista con La Metro TV, donde admitió estar en pareja. "Es una conexión especial lo que estoy viviendo ahora", dijo en ese momento.

Reacciones a las fotos de Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría

Y tal parece que los fans de Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría captaron esa conexión en las imágenes que la pareja compartió de manera conjunta en Instagram.

Los dos famosos prefirieron no escribir palabras y dejar que los abrazos, las risas y las miradas cómplices hablaran por sí mismos.

Instagram @mauriciojurgensenr



"Se ven tal para cual, unos rockstar"; "Son demasiado regios los dos"; "Me encantan. Su aura juntos proyecta calma, y en parte, eso es el amor, navegar la calma. Abrazo a ambos"; "Estamos en una conjunción Venus-Júpiter, ¡que prospere su amor!"; "¡Naaaaa, me muero! Esta es la mejor pareja", dijeron algunos de los internautas en el post.

"Honestamente, es mucho mejor mantener las cosas lo más piola que se pueda", expresó Jürgensen cuando se refirió a su nuevo pololeo en la mencionada entrevista. Sin embargo, al parecer el músico se sintió inspirado a compartir lo feliz que se siente con su nueva pareja.

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