Matías Keeffe confiesa el gran sueño que tienen con Daniela Nicolás tras casarse y que involucra la maternidad

10 jun. 2026 - 13:00 hrs.

En abril, Daniela Nicolás y Matías Keeffe concretaron su vínculo amoroso con una gran ceremonia que destacó por la presencia de amigos y familiares, además de un baile árabe para homenajear las raíces de la ex Miss Chile.

Han pasado casi dos meses de dicho evento, y casi cuatro de su matrimonio por el civil, y el esposo de Daniela fue entrevistado por Revista Sarah, donde reveló uno de los grandes anhelos que tienen como pareja.

Precisamente, esto ocurrió en el lanzamiento del nuevo libro de Daniela Nicolás, "El arte de seguir", donde habla de su vida con una enfermedad crónica.

El gran anhelo de Matías Keeffe y Daniela Nicolás

En concreto, Matías partió diciendo que para él es un gran orgullo ver lo lejos que ha llegado su esposa, así como ha impactado en la vida de distintas personas que están pasando por situaciones similares a la de ella.

Fue así como, tras una extensa charla, se le preguntó por lo que desean como pareja con Daniela de aquí para adelante.

Luego de pensarlo un momento, Matías fue sincero y contestó que "creo que es algo que la Dani ya ha comentado, tenemos ganas de tener hijos, estamos viendo cuál es el momento idóneo, quizás a fines de año o próximo año, y también un proyecto de irnos a una casa que compramos juntos".

"Estamos centrados en formar una familia, es lo que nos motiva y mueve de aquí en adelante", cerró Keefe.

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