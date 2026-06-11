Hermosa, graciosa y sexy: El romántico trend que Karen Paola pidió a Juan Pedro Verdier y sacó suspiros

11 jun. 2026 - 10:40 hrs.

La relación entre Karen Paola y Juan Pedro Verdier es una de las más estables durante el último tiempo, y es que, tras su separación, ambos volvieron a estar juntos en un lazo mucho más estable.

Precisamente, desde su regreso, Karen y Juan Pedro se han encargado de dar a conocer su amor a los cuatro vientos y esto también implica realizar algunos trends de redes sociales que demuestran el eterno amor que siente el uno por el otro.

Cabe destacar que hace tan solo unos días, Karen Paola dedicó un tierno post a Juan Pedro, quien estaba de cumpleaños, instancia que la cantante no iba a dejar pasar.

Karen Paola y Juan Pedro realizan tierno trend

En esta ocasión fue la cantante quien subió un video a redes sociales donde Juan Pedro debía buscar cinco fotos de ella, pero cada una con una característica distinta: Hermosa, cute (tierna), sexy, graciosa y la última tenía que ser la favorita de él.

Fue así como Juan Pedro eligió sus fotografías favoritas de Karen Paola y se las envió para que subiera el trend a sus redes sociales.

En este caso fueron las usuarias y seguidoras de Karen quienes juzgaron las postales que eligió Juan Pedro, dando a entender que ellas también querían ser amadas de esa forma.

"Qué lindo, me encanta que un hombre le exprese amor a su amada; muchos hombres se hacen los 'machos" y se ponen fríos"; "No me han querido ni una w..."; "Lindo, los sigo desde Mekano, qué bonito ver cómo se siguen apañando"; y "No podía ser de otra manera su favorita", fueron algunos de los comentarios.

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