En exclusiva por Mega Go: Sofía en peligro, la nueva MegaShorts, se estrena este lunes 22 de junio

18 jun. 2026 - 18:45 hrs.

La nueva teleserie vertical de Mega, Sofía en peligro llegará en exclusiva este lunes 22 a la plataforma MegaGo.

En esta nueva historia producida por el Área Dramática, Francisca Walker interpreta a Sofía Benavente, una joven cuya vida cambia radicalmente la noche en que presencia un violento crimen. Así, queda en la mira de Bárbara, la corrupta policía encarnada por Alejandra Fosalba, y de Nicolás (Jorge Arecheta), un detective con el que establece una compleja relación.

Gran estreno de Sofía en peligro

Tras el exitoso estreno de la primera MegaShorts, Salvando a Ema, en mayo pasado, Mega refuerza su proyecto de teleseries verticales al ofrecer Sofía en peligro en exclusiva por su plataforma MegaGo.

Sofía en peligro

Cabe destacar que el equipo realizador de MegaShorts es parte del Área Dramática que desde hace 12 años ha liderado la ficción en el país, encabezando la audiencia y estableciendo una conexión profunda con el público.

Actualmente está en producción la séptima MegaShorts, con tramas que mantienen el sello de calidad del área y que sorprenderán con una variedad de géneros y contenidos, desde el thriller a las historias de época y las comedias románticas, entre otras.

El Área Drámatica de Mega es dirigida por Quena Rencoret, Patricio López está a cargo de la producción ejecutiva, Rodrigo Cuevas es jefe de guion y Barbara della Schiava es la directora de Sofía en peligro.

Todo sobre Sofía en peligro