"Pierde el control": Sigrid Alegría revela el conflicto de su personaje en la nueva teleserie de Mega

19 jun. 2026 - 11:45 hrs.

Sigrid Alegría será una de las protagonistas de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.

En el marco de las grabaciones, la actriz adelantó algunos detalles de Antonia, el personaje que interpretará en esta historia marcada por las crisis personales, los secretos y las segundas oportunidades.

Sigrid Alegría adelanta la historia de Antonia

La intérprete explicó que dará vida a una mujer fuerte e independiente, que ha construido una exitosa carrera profesional, pero que también enfrentará importantes desafíos en el ámbito personal. "Me toca hacer una mujer de mi edad, una empresaria exitosa, se llama Antonia, hija única", comentó.

Prohibida Obsesión / MEGA

Respecto a la personalidad de su personaje, Alegría adelantó que Antonia suele involucrarse profundamente en la vida de quienes la rodean, situación que terminará generando consecuencias. "Descansa en hacerse cargo de las vidas ajenas. Y pierde el control", señaló.

La actriz también explicó que uno de los aspectos que más le interesa explorar en este nuevo desafío actoral son los temores y frustraciones que acompañan a su personaje. "Me gusta trabajar los personajes desde sus miedos, no le gusta el no saber. Me va a tocar trabajar la fustración, pero desde una mujer adulta, desde una mujer grande", expresó.

Finalmente, Sigrid Alegría destacó que la historia de Antonia conecta con una etapa de la vida que muchas personas podrán reconocer.

"En esta aventura, de esta nueva etapa de la vida, en que los hijos ya están grandes y uno pasa a ser la persona más fuerte del grupo familiar. Los invito a vivir eso, prepararse para eso o sentirse quizás representado o representada en un nuevo momento de la segunda mitad de la vida. Quedan invitados", concluyó.

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