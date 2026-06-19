"Siempre se quieren cag... a la gente": Neme reacciona con furia polémica por cupón del gas

19 jun. 2026 - 10:20 hrs.

José Antonio Neme repudió en Mucho Gusto la serie de irregularidades vinculadas a la implementación del cupón de gas, correspondiente al plan de Gobierno "Chile Sale Adelante".

A días de su implementación, diversos usuarios denunciaron la venta ilegal del beneficio a través de la plataforma de Facebook. Así como también la especulación de precios de los cilindros de 15 kilos.

Venta de cupones y alzas de precios

El conductor del matinal comentó que "no hay política pública que funcione si hay mala fe. Tú puedes diseñar la mejor política pública, la más perfecta, puedes trabajar con los alcaldes, pero si siempre se quieren cag... a la gente, siempre va a haber alguna manera".

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Neme dijo comprender que estamos bajo un escenario de un estado subsidiario, "pero uno entiende también que en algún momento el sector público y el sector privado pueden hacer una alianza virtuosa una o dos veces en el año".

"Si se está trabajando de mala fe, y siempre estamos tratando pasarle el costo a las personas que no se pueden defender (...) Uno ve esto con bastante desesperanza", remató José Antonio.

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