Semanas después de su pelea en un bar: Marcelo Ríos sorprende con coqueto mensaje a su pareja Tamara Cornejo

19 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Marcelo Ríos reapareció en sus redes sociales con su polola, Tamara Cornejo, semanas después de protagonizar una discusión en un bar que se difundió en los medios y por la que el extenista se disculpó públicamente.

El hecho ocurrió a inicios de mayo, cuando la policía acudió al local ubicado en Vitacura para controlar la situación. "Chino" Ríos admitió que estaba pasado de tragos y que cuando supo que llegaría Carabineros, le pidió a su polola retirarse para evitar ser expuesta.

Pasado más de un mes, el extenista dejó ver nuevamente su lado romántico en un mensaje que posteriormente desapareció.

El coqueteo de Marcelo Ríos con su polola

Marcelo Ríos publicó en Instagram varias postales junto a Tamara, entre ellas una selfie en el interior de un gimnasio. El exdeportista acompañó el post con un escueto mensaje: "Cuando subes fotos y no tienes ni una huea que comentar al respecto".

Instagram @marceloriosofiial

Aunque ahora la publicación tiene restringidos los comentarios, algunos medios lograron captar el coqueteo entre Ríos y su polola.

Cornejo había reaccionado al post con emojis de besos y corazones, a los que "Chino" respondió con románticas palabras. "Siempre tan amorosa, yo sé que me lo demuestras de otra manera más rica, muy rica, demasiado rico", escribió.

Fue el pasado mes de febrero cuando Marcelo hizo pública en sus redes sociales su relación con Tamara, quien es hija del extenista y entrenador Patricio "Pato" Cornejo. Luego de un tiempo sin publicaciones juntos, reaparecen.

Instagram @marceloriosofiial

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